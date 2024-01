TÄNA DELFI TV-s | Kas TalTech/Optibet üllatab Eesti - Läti ühisliigas Kalev/Cramot?

Kalev/Cramo hoiab endiselt ühisliigas liidrikohta. Nende saldoks on 20 võitu ja üks kaotus. TalTech heitleb koha eest veerandfinaalis. Nende kontol on kümme võitu ja kümme kaotust, mis annab kaheksanda positsiooni.

„Cramoga mängud on alati erilised ja head. Seda nii mängijatele, treeneritele kui ka fännidele,“ sõnas ülikooliklubi abitreener Kris Killing. „Eelmise aasta lõpus kodusaalis peetud mäng oli tõeline maiuspala rahvale ja loodame pakkuda samasuguse põnevuse laupäeva õhtusse! Meie suurim ülesanne on mängu tempot kontrollida, et ei laseks Cramot jooksma.“

Kalev/Cramo puhul on vigastuste tõttu kahtluse all Kregor Hermeti ja Manny Suarezi mängimine. Lisaks on haigustest taastumas Martin Dorbek ja Kaspar Kitsing. Küll aga teeb kalevlaste eest debüüdi lätlane Janis Berzins.

„Ees on ootamas järjekordne oluline mäng, sest me tahame lõpetada põhiturniiri esimese kohaga. Eelmine kohtumine Taltechiga ei tulnud lihtsalt ja selle järgi saame korrektuurid teha nii kaitses kui ka rünnakul,“ rääkis kalevlaste pallur Mikk Jurkatamm. „Pluss üle pika aja saame jälle korralikult trenni teha, kuna meid on vaevanud erinevad vigastused ja haigused. Minu jaoks on see mäng eriline, sest vanema venna (Taavi Jurkatamme - K.R.) vastu on alati hoopis teine tunne mängida. Mina ja mu pere ootame seda kohtumist suure põnevusega ja kutsume kõiki korvpallifänne laupäeval Kalevi spordihalli.“