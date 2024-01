Võru Barrus mängib taas kodus, teised Eesti klubid sõidavad punkte jahtima Lätti

„Midagi lihtsat ma sealt ei oota, nad võitlevad ja on ohtlik vastane. Enda osas ei julge öelda, kellega või kuidas Lätti sõidame, sest on vigastusi ja haigetumisi. Otsustame pärast tänaõhtust trenni, kellega sõidame. Tabeliseis on selline, et meil on ikkagi põhiturniiril veel vaja võite juurde saada ja seda püüame ka teha,“ lisas peatreener.

Pärnu juhendaja Toomas Jasmin tõdeb, et kolm järjestikust kaotust näitavad, milline olukord on. „Tulemused näitavad, et hetkel asjad ei suju. Meie serv ei tööta ikka, see mõjutab paraku kogu meie blokk-kaitset. Leedukatega viimases mängus ei saanud me neid võrgust kaugele ja neil oli lihtne rünnata. Meie enda mäng on olnud nii ja naa, sidel pole tempodega väga head klappi ja nurgamehed on seetõttu koguaeg kahese bloki vastu hädas. Iga pisiasi mõjutab,“ kirjeldas juhendaja.