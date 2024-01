DELFI VIDEO | Gert Kullamäe: mul on häbi, sellised mängud ajavad hulluks

Pärnu Sadama peatreener Gert Kullamäe polnud sugugi rahul oma võistkonna tegutsemisega, eriti avapoolajal. „Mul on häbi, kuid me mängisime. Saan vaid süü enda peale võtta,“ nentis Pärnu Loots. „Me ei saanud midagi aru, mida kaitses tegime. See oli kohutav! Proovisin poolajal rahulikuks jääda ja teisel poolajal sai veidi asju muudetud ning kaitse läks veidi paremaks.“