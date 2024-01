DELFI FOTOD | Unibeti spordibaaris esitleti Mika Häkkineni ajaloolist vormelit

„See McLaren-Mercedes MP4/13 on minu jaoks seotud tõeliselt eriliste mälestustega, sest just selle uskumatu masinaga tulin ma 1998. aastal esimest korda F1 maailmameistriks. Kui rooli taha istusin, sain kohe aru, et tegemist on millegi erilisega,“ meenutas Häkkinen vormelit, millega ta ajaloolise tiitli võitis.