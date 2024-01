Ralli MM-sari on kriisis. Võidu nimel kihutavad vaid kolm tiimi ja reaalselt kolm sõitjat. Nigel tõesti. FIA on kokku pannud komisjoni, kes peab tegema tänavu ettepanekud, kuidas kriisi lahendada. Välja on pakutud võimalus saata Rally1 hübriidautod ajalukku ja jätkata Rally2+ autodega või meelitada MM-sarja juurde üks-kaks autotehast. Ent palju üks või teine aktsioon olukorda muudaks?