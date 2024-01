Lõiv teenis vaatamata probleemidele Hispaanias teise koha. „Üritasin kannatada ja ootasin lõppu“

„Keha on hetkel täiesti tühi. Söön piisavalt ja ülegi, aga kahjuks tõmbas esimene etapp mu tühjaks,“ avaldas Lõiv. “Juba stardist läksid asjad viltu. Esimesel laskumisel treppidest alla oli kett kohe maas. Sain selle ruttu peale tagasi. Järgmised vanalinna trepid said sõidetud ja seejärel oli teist korda kett maas. Õnneks sellega vanalinna osa lõppes ja tuli kannatama hakata, samas oli sõidurütm juba nii sassis. Sõidu esimene pool isegi sujus, aga tundsin, kuidas keha on nii tühi ja sõin seejärel üsna kiirelt geeli. Teine pool oli otse järsust mäest üles ja siis ma ei liikunud enam üldse. Lihtsalt üritasin kannatada ja ootasin lõppu.“