DELFI PRANTSUSMAAL | Prohvet Latvala ennustas jääõnnetusi ette

Küsimusele, kas soe temperatuur ja lumepuudus teeb sõitjate elu lihtsamaks, vastas Latvala: „Nii ja naa. Ühest küljest on lihtne sõita, sest pidamine on hea, kuid teisalt... Aitab sellest, kui üksikus paigas on jäine ning kohe võib hakata juhtuma.“

Latvala sõnul kärbib puhas asfalt ohutunnet. „Saad hea ja nobeda rütmi sisse ega tunneta libedas kohas õiget sõidukiirust. Lisaks on autol all slick-rehvid, mistap muutub masin jääl juhitamatuks. Aitab ühest paigast ja valest kiirusest, kui oledki teelt väljas.“

„Ma ei austanud seda kohta. Teadsin täpselt, et seal on jää, aga kiirus oli liiga suur,“ tunnistas Tänak ausalt. „Lootsin, et pidamist enam, kui tee oli justkui poleeritud. See, mis juhtus, oli loogiline.“