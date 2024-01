ARVUSTUS | Tennisesarja „Break Point“ 2. hooaeg – piinlikult poliitkorrektne, aga siiski silmiavav

„Break Point“ on oma ülesehituselt äravahetamiseni sarnane 2019. aastal ilmavalgust näinud ja vormel 1 sarja populaarsusele (eriti USA-s) tohutult kaasa aidanud dokile „Drive to Survive“, ainult et tegevus toimub põrinamaailma asemel tennises ja jälgib maailma parimaid tennisemängijaid. Või õigemini neid maailma paremikust, kes on andnud loa Netflixi kaameratel end jälitada ja avanud võttegrupile piltlikult öeldes ka enda köögi- ja magamistoa uksed ning andnud neile intervjueerimiseks oma emad-isad ja pruudid-peigmehed.