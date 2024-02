OTSE DELFI TV-s | Taipoksi Eesti meistrivõistlustele saab kaasa elada nii kohapeal kui ka kodudes

Sportlastele on võimalik kaasa elada nii kohapeal kui kodudes. Ürituse piletid on saadavalkohapeal – ühe päeva pilet 7€, kahe päeva pilet 10€.

„Mida rohkem on kaasaelajaid, seda võimsam on üritus. Sportlaste toetamine annab neile rohkem innustust tahta võistelda. EMV võitjatel on õigus esindada riiki Euroopa meistrivõistlustel või maailmameistrivõistlustel,“ märkis meistrivõistluste peakohtunik Argo Jõhvik.

Eesti Muay Thai Föderatsioon on IFMA (International Federation of Muaythai Associations) poolt tunnustatud muay thai ainuesindavaks organisatsiooniks Eesti Vabariigis, olles katuseorganisatsiooniks oma liikmetele. EMTF missiooniks on tagada Eesti muay thai rahvusvaheline edu, üle-eestiline populaarsus ning järjepidev tasakaalustatud areng.