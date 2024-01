DELFI PRANTSUSMAAL | Protestivad põllumehed takistavad liiklust ja mängivad mäkra, kuid rallisõitjaid veel ei häiri

Põllumeeste streiki, kus protestitakse karmide euronõuete vastu ja üritatakse lahendada kohalikke probleeme, on jõuliselt näha Gapi ümbruses, kus Monte Carlo ralli sõidetakse. Gapi viivad kiirteed on blokeeritud – sissesõidu ette on paigutatud traktorid, põhupallid ja pisut sõnnikut, et oleks tunda maalõhna.