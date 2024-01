DELFI VIDEO | Ott Tänak hommikusest väljasõidust: saime oma karistuse kätte, aga saame edasi sõita

Tänak nentis Delfi intervjuus, et kiirus oli liiga suur. „Saime oma mõistliku karistuse, saame nüüd edasi sõita,“ rääkis eestlane ja lisas, et see mõjutas ka hommikuse sessiooni viimast katset. „Uuesti polnud mõtet kamikaze’t mängida. Täna oleme juba ühe hoiatuse saanud, teadlikult me enam üritama ei läinud.“