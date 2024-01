Djokovic oli poolfinaali järel šokeeritud: see oli mu elu halvim slämmiturniiri matš

24-kordne suure slämmi tšempion Djokovic on Melbourne´is triumfeerinud rekordilised 10 korda. Tänavu langes serblane konkurentsist poolfinaalis, tunnistades Sinneri 6:1, 6:2, 6:7, 6:3 paremust. Seejuures polnud Djokovic enne tänast kunagi varem Austraalia lahtiste poolfinaalis kaotajana väljakult lahkunud.

Mängujärgsel pressikonverentsil oli Djokovic mõistagi löödud, kuid samas tunnustas ta ka suurepärast tennist näidanud Sinnerit. Serblane tõdes, et tegu oli tema karjääri halvima suure slämmi turniiri matšiga.

„Sellisel viisil mängides pole just kõige meeldivam tunne väljakult lahkuda. Kuid au Sinnerile, kuna ta oli väljakul igas aspektis minust parem,“ analüüsis Djokovic.

„Õnnitlen Sinnerit selle suurepärase matši ja turniiri eest. Ta on teenitult finaalis, kuna ta mängis mind täielikult üle,“ sõnas Djokovic. „Olin oma mängutasemest šokeeritud – halvas mõttes. Esimeses kahes setis ei suutnud ma midagi teha.“

Tulevasest hooajast rääkides oli Djokovic lootusrikas. Serblase eesmärk on võita Pariisis puuduolev olümpiakuld ning esineda hästi kõikidel turniiridel, kus ta osaleb.

„Praegu on alles hooaja algus. Kuigi jah... Ma pole sellise tundega harjunud. Olen 10 korda alustanud hooaega slämmivõiduga, kuid sel korral ei mänginud ma oma tasemel. See pole lõpu algus. Mul on endiselt väga suured lootused ülejäänud hooaja osas,“ lisas ta.