Sebastien Ogier’ abilisi tabas Monte Carlo rallil ootamatu tagasilöök

Tingimused on keerulised ka mujal. Viienda kiiruskatse rada läbides tegid hommikul avarii Ogier’ eessõitjad Simon Jean-Joseph ning Julie Amblard. Eessõitjate ülesandeks on katse läbida ning viimastest teeoludest sõitjatele ülevaade anda. Sotsiaalmeedias avaldatud piltidelt on näha, et prantslaste Toyota masin lõpetas külili kraavis.