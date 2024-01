Ajastu lõpp: Jürgen Klopp otsustas Liverpoolist lahkuda

„Ma mõistan, et see on paljude jaoks suur šokk, aga võin püüda seda selgitada. Armastan selle klubi juures absoluutselt kõike: linna, fänne, mängijaid, klubi töötajaid. Ma armastan kõike! Aga kuna võtsin ikkagi sellise otsuse vastu, siis järelikult olen veendunud, et see on õige,“ lausus Klopp Liverpooli kodulehel.