Kahevõistluse MK-etapp on suures ohus. „Kas siis tõesti ei nähtud sellist asja ette?“

Kuigi reedel toimuma pidanud proovivõistlused on juba tühistatud, siis nädalavahetusel loodetakse ikkagi võistelda. Küll aga lühendatakse suusasõidu distantsi, mis tähendab, et tavapärase 10 km asemel peaksid mehed läbima 8 km.

„Kesk-Euroopas on lumega ikka suur probleem. Meie ei saa kindlasti seda sama öelda. Eks nad öösel toovad kogutud lume välja ja üritavad sellega kuidagi hakkama saada. Tegelikult on ju kümme päeva enne MK-etapi algust FIS-i lume kontroll, aga ei tea, kas siis tõesti ei nähtud sellist asja ette,“ rääkis Eesti suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuht Rauno Loit Delfile.

Kõige suuremaks murekohaks pole aga Loiti sõnul mitte suusarada, vaid hoopis hüppemägi. „Murdmaaraja tegemine on ikka hüppemäe ettevalmistamisest kordades lihtsam. Kui hüppemägi on enam-vähem okei, siis pole suusaraja tegemine midagi keerulist,“ selgitas ta.

Ning suvisel hüppemäel võistlemist Loit kuigi tõenäoliseks ei pea. „Kaks hooaega tagasi prooviti seda Wislas suusahüppajate peal, aga minu arvates peaks talisport ikka lumel olema ja ma ei usu, et nad üritavad võistlust nii läbi viia. Suvekatte peal rikuvad sportlased oma väärtuslikke hüppesuuski ja hea meelega seda kindlasti ei tehta,“ tõdes Loit.

Samas on ta looturikas, et vähemalt laupäevane võistlus toimub, sest sakslastel on suur soov olümpiavõitja Fabien Riessle pidulikult erru saata.