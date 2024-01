Pele surnukeha saatus on ebaselge

Nimelt teatas Portugali väljaanne Record, et 60-aastane Maria do Socorro Azavedo nõuab Pele surnukeha välja kaevamist, sest soovib DNA-testi abil oma sugulust tõestada.

Kusjuures Azavedo on juba saanud Pelé lastelt testitulemused, kuid kuna tulemused olid vastuolulised, siis soovib naine paremaid tõendeid.

Väljaande Record andmetel teeb Pele perekond nüüd kõik endast oleneva, et vältida Azevedo vastu suunatud kohtumenetlust.

1940. aastal sündinud Pele veetis suurema osa klubikarjäärist kodumaal Santoses. Aastatel 1956. kuni 1974. Santost esindanud Pele mängis selle ajaga klubi eest 659 kohtumist ning lõi 643 väravat. Seejärel siirdus ründaja USA-sse. 1975.-1977. aastatel New York Cosmose ridades jäi tema saldoks 107 mängu ja 66 väravat.

1970. aasta finaalis oli Pele taas väljakul ning lõi kohtumises Itaaliaga matši esimese värava. Lõpuks võitis Brasiilia 4:1. Paljude hinnangul oli just 1970. aasta Brasiilia vutiajaloo üks vägevamaid meeskondi.

Brasiilia koondises löödud 77 väravaga jagab Pele rahvusesinduses jätkuvalt esikohta. Sama skoor on koos ka Neymaril. MM-idel lõi Pele kokku 12 väravat. Enamat on suutnud ainult viis meest (Miroslav Klose, Ronaldo- Nazario, Gerd Müller, Just Fontaine ja Lionel Messi).