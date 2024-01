Mart Poom: noortetööjuhid aitavad kasvatada järgmist põlvkonda nii klubidele kui ka koondisele

16.–18. jaanuarini toimunud seminari viis läbi Põhja-Iirimaa koolitaja Alan Nixon, kes osaleb Eesti klubide noortetööjuhtide projektis 2023. aasta algusest. Varasemalt on fookuses olnud noortetööjuhtide töö ning nende isiklik areng, jaanuarikuise seminari eesmärk oli kasvatada klubijuhtide, spordidirektorite ja noortetreenerite teadlikkust noortetööjuhi tööst.

Noortetööjuhtide projektijuhi Mario Pruuli sõnul on oluline, et kõik kolm osapoolt räägiksid klubis ühtses jalgpallikeeles. „Kutsusime koolitusele noortetööjuhtide otsesed ülemused, et anda neile ülevaade, millisena näeme noortetööjuhi rolli klubis. Meie jaoks oli tähtis tutvustada, mida noortetööjuhid on senimaani teinud ja mida nad on tulevikus tegemas. Treeneritele soovisime näidata, kust see info, mida noortetööjuht klubis edasi kannab, pärineb,“ rääkis Pruul pressiteate vahendusel.

Videolugu noortetööjuhtide seminarist on leitav siit.

FC Nõmme Unitedi klubi juhi Mart Poomi sõnul on noortetööjuht klubi treeneritele ja lapsevanemate justkui tugiisik. „Noortetööjuht aitab lahendada treenerite muresid, annab nõu, koolitab ja annab tagasisidet: see on oluline nii treeningutel kui mängudes. Samas on ta võtmeisik mängijate ja lapsevanemate suhtluses klubiga nende murede või küsimuste korral,“ rääkis ta.

Poom lisas, et pärast noortetööjuhtide programmi algust on paranenud klubi noortetöö ülesehitus. „Kogu noortetöö on paremini organiseeritud ning oleme alustanud ühtse treeningmetoodika ja -mängufilosoofia väljatöötamist ehk et milliseid treeninguid tahame erinevates vanusegruppides näha koostöös noortetreeneritega,“ ütles Poom, kes lisas, et kõigi osapoolte eesmärk on arendada ja kasvatada üha kvaliteetsemaid mängijaid nii klubidele kui Eesti koondisele.