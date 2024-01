REEDEL DELFI TV-s | Nädala mäng: Keila ja Pärnu vajavad hädasti võitu

8 võitu ja 13 kaotust saanud Keila on tabelis 11. kohal ja vajab kaheksa sekka pääsemiseks ideaalset õnnestumist. Et Keilal on pidamata üheksa mängu ning kolm neist on Kalev/Cramo, Riia VEF-i ja Prometei vastu, on nende realistlik maksimum 14 võitu ja 16 kaotust. Aga ka sellest ei pruugi piisata.