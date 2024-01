TIPPHETKED JA FOTOD | Pärnu teenis tugeva kolmanda veerandajaga Keila vastu väärt võidu

Kohtumine on mõlema võistkonna jaoks väga oluline, sest mõlemad võivad veel pääseda Eesti-Läti liiga veerandfinaali.

8 võitu ja 13 kaotust saanud Keila on tabelis 11. kohal ja vajab kaheksa sekka pääsemiseks ideaalset õnnestumist. Et Keilal on pidamata üheksa mängu ning kolm neist on Kalev/Cramo, Riia VEF-i ja Prometei vastu, on nende realistlik maksimum 14 võitu ja 16 kaotust. Aga ka sellest ei pruugi piisata.

Pärnul on 8 võitu, 11 kaotust ning 10. positsioon. Neil on suurtest mängida Kalev/Cramo ja Prometeiga, tinglikult võib sellesse seltskonda asetada ka Tartu Ülikool Maks & Mooritsa. Pärnakate õnneks kohtutakse Tartuga kodusaalis. Ning ülejäänud kaheksa matši on kindlasti võidetavad. 15 või isegi 16 võiduni jõudmine pole utoopia. Ent kui reedel Keilale kaotatakse, läheb seis oluliselt raskemaks.

Hooaja alguses peetud esimese omavahelise mängu võitis 83:66 kodusaalis Pärnu.

„Pärnuga kohtumine on meile väga tähtis. Võitude poolest oleme võrdsed ning mõlemad meeskonnad heitlevad Eesti-Läti liiga veerandfinaali pääsu ja koduliiga play-off-i parema asetuse eest. Pärnu meeskonnal on omad tugevused ning meie asi on need nullida ja omakorda oma tugevused peale suruda. Kolmapäeval haiguse tõttu puudunud Kristen Kasemets on tagasi ja annab meie mängule tagasi hädavajaliku käigu. Usun, et saal tulleb rahvast täis ja pakume inimestele vägeva korvpalliõhtu,“ rääkis Keila peatreener Peep Pahv enne kohtumist.

Kes soovib Keilas toimuvat matši kohapeal vaadata, saab pääsmeid soetada Piletitaskust.