VIDEOBLOGI | „Jääkülm“ Henry Sildaru avaldas maailmameistrile muljet. Sildaru järgmine võistlus jääb ära

„Finaalis panid kõik juurde. Kuigi minu mõlemad laskumised läksid enam-vähem hästi, siis lõpuks piisas sellest kümnendaks kohaks. Ma ei ole siiski pettunud. See oli minu jaoks esimene võistlus, kus jõudsin finaali ja mahtusin kümne sekka. Tegemist on minu jaoks läbi aegade parima võistlusega,“ tõdes Sildaru jõuproovi kohta.

Siinkohal tuleb märkida, et Sildaru ja Woods on omavahel head tuttavad. Kuigi vanusevahe on suur, siis teismeea alguses käis Sildaru tihti just koos Woodsiga mäel sõitmas. Nii meenutas Woods kommentaatorina mitmel korral, kuidas ta teab Henryt ajast, kus viimane ulatus talle põhimõtteliselt põlveni. Loomulikult sai Sildaru Woodsilt mitmel puhul kiita ning tõdes, et noormehel puudub võistlusnärv ning mäele minnes on ta justkui jääkülm.