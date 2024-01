Päev enne hooaja ehk Monte Carlo ralli algust kinnitasid nii Hyundai kui ka Toyota pealik, et aasta tuleb eriline – kõigil Rally1 sarja sõitjatel on vabad käed, igaüks kihutab enda eest, oma auks ja kuulsuseks. Või peaaegu kõik: ainult Hyundai kolmas mees, Monte Carlos on selleks Andreas Mikkelsen, peab alluma tiimikorraldustele.

Kui võib tunduda, et Hyundai ja Toyota on saanud sõpradeks ning tiitlid omavahel ära jaganud – esimene neist saab individuaalse, teine meeskondliku tšempionikarika –, siis tegelikult on asi sõprusest kaugel. Lihtsalt olukord tingib selle, et Hyundai ei looda meeskondlikku, Toyota aga individuaalset võitu, mistap keskendutakse sellele esikohale, mis võimalik.