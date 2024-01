KUULA | Mati Lilliallik räägib jooksudel osalejatest, telgitagustest, motivatsioonist ja korraldamise tasuvusest

Sügisjooksu osalejate rekord on üle 23 000 inimese ja see on Eesti mastaabis ülivõimas tulemus. Saates räägitakse jooksuvõistluste korraldamise rõõmudest ja muredest, telgitagustest, eelarvest, jooksjate tagasisidest ning heidetakse ka väike pilk ajalukku ehk kuidas on Tallinna Maratoni nädalavahetus suutnud nii suureks kasvada.