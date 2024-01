Monte Carlo etapi ainus soomlasest ralliäss Toyota huvist: tore, kui sellised jutu käivad

Toyota masinasse üle kolimisega on üle lahe meedias spekuleeritud, et see võib tulevikus avada Pajarile ukse ka Toyota WRC tiimis. Rallit.fi teatel oli just Toyota pealik Jari-Matti Latvala soovitanud Printsportile Pajari Toyotasse istutamist.

„Ma ei teagi, millal Printsporti ja Toyota vahel läbirääkimised hakkasid. Saime alguses info, et nad on huvitatud koostööst Printsportiga,“ rääkis Pajari portaalile Rallit.fi.

Pajari nentis, et kuigi Toyota huvi on tulevikku silmas pidades hea märk, siis rallispordis midagi kindlat pole. „Loomulikult on tore kuulda ja tunda, kui niimoodi räägitakse. Samas tuleb meeles pidada, et pole vahet, mis autoga Rally2 klassis sõita, sest hästi tuleb ikka esineda, kui tahad üles liikuda,“ arutles Pajari. „Pealegi pole ma ainus sõitja uue Toyota roolis. Loodan, et uks on veidi avatud, aga lõpuks räägivad tulemused enda eest.“