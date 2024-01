Raieste ja Kotsar said uue tiimikaaslase, Treier uue peatreeneri

Uueks peatreeneriks palgati Bosnia ja Hertsegoviina passi taskus hoidev Nenad Markovic. „See oli raske otsus, aga me pidime midagi muutma,“ lausus tiimi president Stefano Sardara. „Ehkki tulemuste eest vastutavad kõik ja peatreener pole ainuisikuliselt süüdi, siis spordi külma loogika järgi kannatab tema. Markovic oli Kreekas ja Türgis väga edukas. Distsipliiniga peatreener. Ütlesin mängijatele, et neil pole rohkem vabandusi.“

Baskonia palkas kogenud tagamängija

Sander Raieste ja Maik-Kalev Kotsari koduklubi Baskonia tõi aga kogemust tagaliini, kuhu palgati Makedoonia passiga ameeriklane Jordan Theodore. 34-aastase mängujuhi CV on väga kirev, sest ta on mänginud Itaalia, Venemaa, Türgi, Saksamaa, Kreeka ja Prantsusmaa klubides. Sealjuures 2019. aastal oli Türgi klubis Besiktas tema peatreener praegune Baskonia juhendaja Duško Ivanovic.

„Me ei saa takistada tema minekut, sest see on tema õigus. Aga lahkumise viis on enam kui küsitav. Ta ei teavitanud meid lahkumissoovist ega läbirääkimisest teise klubiga. Üks asi on leping, aga teine austus teiste inimeste ees. Paistab, et ta selle viimase unustas,“ lausus Bouvard.