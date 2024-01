Sebastien Ogier kirus suurt otsust: ma ei saa aru, mida sel ajal mõeldi

Pühapäeval jagatakse veel eraldi punkte päeva seitsmele kõige kiiremale mehele. Lisaks on alles tavapärane punktikatse. Ralli võitjaks on mees, kes etapi lõpuks esikohal, aga uute reeglitega pole enam garanteeritud, et kiireim sõitja ka enim punkte teenib.

„Pühapäevad võivad olla nüüd huvitavamad, aga see on ikkagi vale. Võitu ei väärtustata üldse,“ vahendas Rallit.fi prantslase sõnu. „Kogu asi on tehtud keerulisemaks ja avalikkusel on sellest raske aru saada. Ainult rallinohikud mõistavad uut süsteemi. Mõni hakkab mõtlema, et miks võitja ei saa enim punkte. Kuidas on see võimalik? Ühel hetkel see juhtub.“