Ilm keeras Monte Carlo rallile käki. On suvi, mitte lumi ja jää

Gap asub Monacost 250 km põhja pool keset mägesid ja ilm on seal tihtipuhku ennustamatu. Asfalt on kohati kiilasjäine, tunniga võib sadada paarkümmend sentimeetrit lund... Ainult et mitte sel aastal. Taas on kahetsusväärselt oodata tavalist asfaldirallit paari ekstreemse jäise paigaga, kui sedagi.