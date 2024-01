Venemaa jalgpallikoondise peatreeneri naine kolib Tallinna: seal on lastel lihtsam eesti keelt õppida

Oleme alati Eestis elanud. Elasime ajutiselt Rostovis mu abikaasa töö tõttu. Nüüd on tüdrukud suureks kasvanud, kooliks on vaja valmistuda, lisaks elab Anita (Darja tütar eelmisest abielust - toim.) juba aasta ilma meieta Eestis. Nii et läheme tagasi.

Tegelikult mitte Narva, vaid Tallinna. Me kolime. Dasha on juba septembris ettevalmistuskoolis, seega kolime kooliks valmistuma.

Karpina on varem Venemaa meediale rääkinud, et Karpin armastab Eestit väga. “Ta ikkagi pole mitte niivõrd Venemaa kodanik kui venelane, kes on pärit Eestist. Tunnetan Eestis ja Venemaal elavate venelaste erinevust. Mitte et üks oleks parem ja teine halvem, kuid mentaliteet on erinev. Ta on pikki aastaid Hispaanias elanuna kujunenud läbinisti Eesti fänniks,“ rääkis naine oma abikaasast.