Hispaaniast lahkunud korvpallikoondislane Artur Konontšuk jätkab karjääri Saksamaa kõrgliigas

Oldenburg on Saksamaa kõrgliigas võitnud kaheksa ja kaotanud üheksa mängu. Vigastuste tõttu vajati eesliini täiendust, viimati langes rivist tsenter Norris Agbakoko. Traumadega on väljas olnud ka Brekkott Chapman, Deane Williams ja Alen Pjanic.

„Olen tiimimängija. Püüan alati väljakul õigeid otsuseid teha,“ ütles 202 cm pikkune Konontšuk pressiteate vahendusel. „Mul on eemalt hea vise ja olen piisavalt mitmekülgne, et mind saaks erinevatel positsioonidel kasutada. Ootan Saksamaa kõrgliigas mängimist. (Eelmisel hooajal Kalev/Cramo ridades) Bambergi ja Crailsheimi vastu heideldes sain teada, kuidas Saksamaa võistkonnad mängivad ja mulle meeldis see. Arvan, et saan Oldenburgi aidata.“