Eesti koondises debüteerinud jalgpallitalent lõi käed Soome esiklubiga

Ideeliselt on Vaheril HJK-s võimalik minuteid teenida, sest Soome klubi keskkaitsjad maadlevad erinevate vigastustega. „HJK on klubi, kust mängijad saavad teha sammu edasi,“ lausus eestlane klubi pressiteenistuse vahendusel. „Ja ma ei pea silmas ainult suurematesse klubidesse kolimist, vaid ka seda, et siinsed mängijad teevad ka oma arengus suuri samme edasi. Minu jaoks on oluline, et saaksin meeste tasemel mängida.“