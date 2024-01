KUULA | „Tõelised võitjad“. Susannah Kaul: nii ujumises kui ka lauamängudes tahan ma hirmsasti võita!

Maikel Mõttus: Just ja ega sport mullegi võõras ei ole, et on seda jõusaali trenni tehtud juba mitmeid-mitmeid aastaid. Aga me ei tulnud siia täna endast rääkima. Meil on ikka tõeline võitja ka olemas ja meie võitja rollis astub täna üles Susannah Kaul. Tere, Susannah.

Maikel Mõttus: Tere, head kuulajad aastal kaks tuhat kakskümmend neli jaanuarikuus. Eesti Paraolümpiakomitee ja Delfi koostöös läheb eetrisse raadiosaade Tõelised võitjad ning selle valmimist toetab Malta Ordu Sihtasutus Eestis. Ja nii nagu paljud asjad on uued, on uus ka meie saatejuhtide kooslus. Minu nimi on Maikel Mõttus ja minu kaassaatejuht täna on Jüri Lehtmets.

Susannah Kaul: Esimest trenni ma mäletan selles suhtes, et ma läksin siis, toonane klubi oli Spa Viimsi Tervis, seda enam ei eksisteeri, aga siis Viimsi Spas see klubi tegutses ja esimest trenni ma mäletan niipalju, et mulle siis ema ütles, mis mu treeneri nimi on ja mina siis läksin ilusti, tublisti üksinda oma seljakott seljas sinna riietusruumi ja nägin ühte naisterahvast. Ja siis küsisin, et tere, et kas te teate, kust ma selle naisterahva võiksin siis leida, kes mu treener pidi olema? Nime järgi küsisin ja selgus, et see sama naine oligi minu treener, nii et selline esmakohtumine ja see on mulle eredalt meelde jäänud, aga sellist trenni emotsiooni või muid asju hästi ikkagi ei meenu, aga ma ei tea ühtegi nagu kuidagi negatiivset kogemust enda trennist ju ta ikka äge oli ja ujuda mulle metsikult meeldis.

Susannah Kaul: Jällegi, ega mina seal ise, väga mul mingit sõnaõigust ei olnud ja ega ma väga ei protesteerinud ka. Ma hea meelega läksin trenni, ma küll käisin ilurulluisutamas ka sellel ajal ja lisaks veel kunstikoolis, aga üks hetk tuli valida nende vahel sellepärast, et nii öelda kõikides trennides või selles kunstikoolis läks nagu aastatega järjest see programm tihedamaks ja pidi nagu rohkem või kordi nädalas siis osalema tundides või trennides, ehk siis tuli valida, et ei saanud kõike enam korraga teha ja siis kuidagi loomulikku rada pidi ma valisin ujumise, selle valiku ma tegin ikkagi ise aga ma ei mäleta, miks või kuidas et see jah.

Maikel Mõttus: Aga ka see on staaž, nii et et väga-väga tore kuulda, et sa oled nii kaua püsivalt ühte asja suutnud teha. Oli sul mõningaid muid valikuid ka mõttes või oli ujumine?

Susannah Kaul: Sattusin täitsa tegelikult juhuslikult, õigemini nii nagu lapsed ikka spordi juurde tihtipeale satuvad. Et vanemad arvasid, et ujumine võiks olla hästi tore ala, kus või noh, nii-öelda enda arendamiseks. Et ega alguses ei olnud mõtet, sellest kasvab välja sportlase amet või niisugune tippspordi tegemine. Aga jah, esimesse klassi minnes mind pandi ujumistrenni ja nii see alguse sai. Nii et nüüd noh ma olen kahekümne nelja aastane, varsti saan kakskümmend viis, no nii kaua ma olen seda teinud. Küll selles suhtes, et tippspordiks saab seda nimetada noh ma usun, et niisugune viimased kümme aastat, enne seda oli ikkagi laste trenn.

Susannah Kaul: Võta see kuidagi lihtsalt kokku? No kindlasti see on selline eneseteostus või eneseteostusvajadus, mis saab nagu täidetud sellega ja kui ma valmistun millekski, olen sinna pannud metsikult töötunde ja aega ja kõike-kõike endast andnud. Ja lõpuks tuleb see, mida ma väga ootan, mis on, noh, ujumisest ilmselt väga väike, kas mingi sajandik, isikliku parandust või midagi seesugust, siis see, mis ma sealt tagasi saan, see emotsioon on nii suur. Et ma arvan, et natuke sihuke selle emotsiooni otsimine ongi, et võib-olla see on ka natuke sihuke sõltuvus, hea sõltuvus, tahad seda head emotsiooni kogeda uuesti ja uuesti. Seda ei ole lihtne saavutada.

Susannah Kaul: See küsimus, et mida ta annab, on päris keeruline, sest et sport üleüldse annab väga palju positiivseid asju, loomulikult võtab ka ära näiteks aega ja ja teatud mõttes ka tervist ja nii edasi, tippsport siis eelkõige. Aga aga mida võistlused mulle annavad? Issakene, see on tõesti raske küsimus.

Maikel Mõttus: Vot see seostub hästi ära ka me järgmise küsimusega, et mida see sportimine siis sulle annab ja millised on enda arvates sinu suurimad saavutused nendel võistlustel?

Susannah Kaul: Et see on nagu minu selline … mitte ainult ma arvan nagu ujumise pinnalt, vaid mulle kui ma mängin lauamänge, siis ma hirmsasti tahan võita ja ma tahaks uuesti ja uuesti mängida ja no et see see nagu kandub teistesse valdkondadesse ka, aga üldiselt ja ujumisvõistlused on mu lemmikosa sellest, kogu sellest suurest tohuvabohust.

Maikel Mõttus: No siis sa oled tõesti õige ala peale sattunud, et kas võistlustega on sama, võid öelda, et negatiivseid emotsioone ei ole?

Susannah Kaul: Loodame, et on läinud õigesti ja et olen õige ala peal, aga see selles suhtes, et kui mõelda korraks tagasi sellele covidile, siis küll esimest korda. Natuke natuke veel tagasi minnes võtsin siis ülikoolist akadeemilise puhkuse selleks, et valmistada siis Tokyo olümpiaks. Ja mul oli kavas teha esimest korda elus kõik laagrid, mis nii nagu plaan ette nägi – kõik võistlused, et ei olnud mingisugust muud nii-öelda takistust. Ja terve kevad oli järjest laager, võistlus, kõik asjad järjest pandud, noh kogu aeg mingi tegevus ja ma nii ootasin seda ja mitte ühelegi ma ei saanud minna. Sellepärast, et täpselt enne seda kui pidi esimene hakkama, läks kõik lukku, et see nagu oli natuke siuke ta ei tekitanud minus mingisugust sellist tunnet, et nüüd ma enam ei taha või ei viitsi või ta nii nõme aga lihtsalt, et et kahju, et ei saanudki päriselt seda kogeda. Ma nii ootasin.

Susannah Kaul: Kusjuures see on muidugi niisugune … Natuke ennast hinnata on raske eksole, aga mul on tunne, et ma väga kergesti satu auku. Mul on nagu kuidagi ma saan. Ma suudan, ma arvan, ennast päris hästi analüüsida. Ja ma ei, ma ei ole tundnud sellist mingit metsikut masendust näiteks kui on ma ei tea, ütleme siis tulemuste pärast või sellepärast, et ei ole saanud treenida täpselt nii nagu ma tahaks või mis iganes seda võiks tekitada. Et kuidagi ma kohanen päris hästi ma arvan nende tingimustega mis iganes siis on. Mul on sihuke tunne endal - kes mind ümbritsevad, need võivad muidugi vastu väita.

Maikel Mõttus: Vot, just sa rääkisid natuke siin koroona ajast, et ma küsiks veel seda, et see oli sihuke tagasilöökide aeg, et kuidas sina tagasilöökidega toime tuled, august välja tuled kui sa satud sinna? Ma loodan muidugi, et sa ei satu.

Susannah Kaul: Mis nüüd tuleb? Noh, see on selline. Niisiis Pariis kui ka eelnev Tokyo olümpia, need mõlemad on olnud minu jaoks sellised kindlad sihid ehk ma olen ikkagi valmistunud terve selle olümpiatsükli, et Tokyo jaoks ei olnud mitte tavapärane neli aastat, vaid viis aastat covidi tõttu, aga nüüd Pariisi jaoks siis ka kõik see vahepealne aeg, et enne seda oli selline määramatus, et täpselt ei teadnud, kui siis Rio olümpiaks valmistumine oli see oli natuke teistsugune. Aga jah, nüüd viimased viimased kaks olümpiat.

Susannah Kaul: No vot kui ma enne rääkisin, et ma väga kuhugile auku ei lange, et see on nagu sihuke positiivne asi minu enda arvates, siis võib-olla nüüd sellele küsimusele ma vastaks, et ma ei ole väga pikalt ette eesmärkide seadja, et ma ei ole kunagi olnud selline unistaja, et mul ei ole olnud iidoleid ja noh, et ma kuidagi elan hästi hetkes ja ma ei väga palju jah ette ei mõtle. Küll ma olen niisugune päevaplaanide tegija, et noh selles suhtes saab ikkagi öelda, et ma planeerin, aga jah, ma ei unista või mõtle, mis või kus ma kõik olen viie aasta pärast, et ma ei tea seda ja ma mul on sihuke tunne, et kui ma nüüd endale mingisuguse asja nagu tähendab võib-olla see on hoopis niipidi, et vat kui ma endale midagi nagu ette võtan, siis ma tean, et ma teen ära ja võib-olla ma natuke kardan nii pikalt midagi ette võtta. Et äkki hakkangi selle poole nagu rühkima siis.

Maikel Mõttus: Et just küsimuse järg on vist minu käes, et mis on sinu unistused või soovid spordiala võtmes järgmisel hooajal või lausa viie aasta pärast?

Susannah Kaul: Muidugi on neil roll ja ütleme igapäevaselt on võib-olla roll rohkem seotud sellega, et kes aitab võib-olla koduseid töid ära teha või kes teeb süüa või et noh, et selliseid nagu, et minule jääks rohkem aega siis treenimiseks või õppimiseks või sellisteks muudeks tegevusteks, mida ma endale ette olen võtnud, et sellised igapäevaasjad, võib-olla nendega nagu abi on tuntav tõesti jah igapäevaselt, aga muidu nad on minu suurimad fännid ja see on nii äge, et et ikka võistlustel või või kasvõi kuskil auhinda vastu võtmas siis nad on nii vaimustuses ja fännavad seal teleka ees ja et see on see on vahva vaadata.

Susannah Kaul: Või et küsida, et kas oleks võimalik liituda mingi klubiga, kus ei ole ühtegi puuetega inimest varem treeninud, käinud, et ma kardan, et paljud nii-öelda sammud jäävad nendel inimestel tegemata. Lihtsalt sellisest mõttest, et äkki ma ei ole oodatud või et kuidas ma ikka sinna lähen või kuidas ma saan seal teistega hakkama. Et mul on sihuke tunne, et mina olin sihuke üks esimesi, kes puhtjuhuslikult sattus täiesti tavaklubisse ujujana, siis paraujujad meil siin Eestis ja mina ei teadnudki, et on mingi muu variant, aga näed – läks nii ja ma olen üliõnnelik. Ja ma arvan, et minu klubi, kus tänaseks treenib juba mitu paraujujat on ka läbi selle palju kuidagi avatum ja arenenum ja ja ma usun, et see on nendele ka andnud sama palju positiivsust kui mulle endale. Nii et ma ütleks, et olge julged ja minge sinna, kuhu te tahate päriselt, südamest tahate.

Susannah Kaul: See on väga tore, et te küsite seda, sest et ma arvan, et see teema on sihuke. Ma usun, et sellest peaks rääkima ja ma väga loodan, et see info jõuab nendeni, kes seda tõesti vajavad või otsivad. Et jaa, ma olen selle peale ise ka palju mõelnud, et miks ei jõua väga paljusid lapsi nii-öelda või puuetega inimesi siis spordi juurde, et kuhu see siis nii-öelda kinni jääb. Aga mulle tundub, et eelkõige ma ikkagi julgustaks kõiki neid neid lapsi ja või ka suuremaid inimesi, kellel on siis mingisugune puue, et ärge kuidagi jääge sellesse puudesse kinni - see on niisugune väga imelik väljend, aga ei tohiks karta küsida nõu sellistelt treeneritelt, kes ei ole kunagi varem näiteks puuetega inimestega tegelenud.

Maikel Mõttus: Aga et natuke võib-olla oleks ka see, et igasugused erinevad spordiklubid annaks ise märku, et sihukesed noored ja lapsed on oodatud.

Susannah Kaul: Jaa, see on teistpidi, et kutsuda ja siis ju inimene ka tunneb tõesti, et ta on oodatud ja ei pea nii palju muretsema sellepärast, et mis arvatakse või kuidas või et, et jah, mõlemalt poolt peab olema see avatus.

Jüri Lehtmets: Ja võib olla vanemaid kutsuks ka üles, et tasub lapsi proovima viia, et erinevaid hobisid on ja võib olla ei tasu taganeda ka sellest, et kui esialgu mingit hobi ei leia, siis on ka võimalik ju ka välismaa kogemusest ise siis mingit spordiala käima lükata, et ei tasu taganeda kohe võib olla endale sobivat harrastust ei leia.

Maikel Mõttus: Just, et nagu väga seda teemat järelikult tuleb tõstatada, võib-olla peale siis kui tähtsad sündmused on sellel aastal olnud, siis tuleb sellest teemast äkki laiem vestlusring teha või midagi taolist. Konverentsipäeva moodi. Kõlab, et siit saaks ainest küll.

Susannah Kaul: Kindlasti. Teemat saab arendada igas suunas.

Maikel Mõttus: Ja, et järgmised kaks küsimust küsin mina sinu käest, et mis on antud spordialal see mida kindlasti peab teadma ja tegema ja milliseid isikuomadusi vaja on need püsida selle juures? Aga võib-olla, et kas sinu juures, et sa elad hetkes kas tunned, et see aitab ujumisega kuidagi?

Susannah Kaul: Kindlasti aitab sellepärast, et see on sihuke – ujumine mulle meeldib – nii-öelda väga nüri ala, et muudkui aga edasi-tagasi vaatad seda triipu seal basseini põhjas ja niimoodi kõik need aastad ja päevad ja tunnid lähevad. Et, et jah lastele on alati ujumine üks meelistegevusi, aga kui tegeleda tippspordiga, siis ei ole sugugi nii lõbus ja äge kogu aeg, aga noh, muidugi ka teised spordialad. Ma usun teised sportlased tunnevad samamoodi kui nad enda spordialast võib-olla räägid.

Maikel Mõttus: No mingil hetkel kindlasti.

Susannah Kaul: Et aga, aga, aga.

Maikel Mõttus: Võta hetk ja mõtle.