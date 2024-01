Toyota ja Hyundai tiimijuhid kommenteerisid MM-sarja kõlakat. „Ma ei usu, et see järgmisel aastal juhtub“

Itaalia meedia teatas jaanuaris, et praegused Rally1 autod asendatakse võib-olla juba järgmisest hooajast Rally2 klassi masinate täiustatud versioonidega. Muudatuse taga on soov vähendada kulusid ja seeläbi MM-sarja rohkem meeskondi meelitada, mis suurendaks ühtlasi ka konkurentsi.

„Praegused masinad on kiired, turvalised, kuid on ka väga-väga kallid. Rally2 või Rally2 Plus autodele üleminek lahendaks paljud probleemid, eriti kulude osas. Samas ma ei usu, et see juba järgmisel aastal juhtub,“ kommenteeris Latvala Motorsport.com-ile.