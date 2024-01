Mõlemad Eesti neiud teenisid noorte olümpial 13. koha. Kas tipus on sirgumas uus Sildaru või Gu?

„Mõlemal treeningpäeval oli jäine ja tuuline ilm, see tegi raja raskemaks ja ohtlikumaks. Ka täna oli rada ikka üsna jäine, aga üritasime maksimumi võtta. Mirjami esimene sõit oli üsna puhas, kuigi ta ei saanud grabi kätte ja seal kaotas ta punkte. Teises runis läks Mirjam finaalipääsu püüdma, aga ta kukkus ootamatult kolmandal reilil,“ selgitas treener.

Neli aastat tagasi, Lausanne 2020 noorte olümpial pidasid pargisõidus kuldmedali nimel lahingu Kelly Sildaru ja hiinlanna Eileen Gu, mille võitis Sildaru. Kaks aastat hiljem võitlesid nad Pekingi olümpiamängudel samamoodi medalite eest, Gu võitis hõbeda ja Sildaru pronksi. Alasi näeb, et 2026. aasta Milano Cortina olümpiamängudeks võib neile Gangwonist konkurente lisanduda.

„Kindlasti tänane võitja Flora Tabanelli (teenis 91 punkti) ja Saksamaa tüdruk Muriel Mohr, kes täna sai pronksi. Naiste tasemel on näha, et pigem keskendutakse hüpetele - kahekordsed hüpped on igapäevaseks saanud. Reilide osa - mida kiidetakse eriti Kelly sõidu juures - pole nii palju edasi arenenud,“ hindas Alasi.