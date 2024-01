VIDEO | Murukeegli MM-i otseülekannet segasid valjud seksioiged

Sarnast labasust on ka enne spordivõistlustel nähtud. Sama helifail kõlas näiteks 2024. aasta jalgpalli EM-i alagruppide loosimise ajal.

Matši kommenteerinud David Corkhill oli samuti toimunust šokis. „Tundub, et kuskil on probleem. Loodetavasti laheneb see peagi,“ sõnas ta.