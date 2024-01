OTSEBLOGI | Monte Carlo ralli: Ogier ja Neuville jahivad liidrikohta, Tänak püsib neljandal positsioonil

Ralli keskuses Gapis on kohapeal reporter Jaan Martinson. Kolmapäeva, reede, laupäeva ja pühapäeva õhtul läheb eetrisse ka podcast „Kuues käik“, mida juhivad Gunnar Leheste ja Roland Poom. Küsimused saatejuhtidele on teretulnud aadressil kuueskaik@delfi.ee. Kõik rallisõbrad on oodatud ühinema ka WRC fantasy mängu „Kuuenda käigu“ liigaga: https://wrcfan.com/leagues/kuueskaik.