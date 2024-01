OTSEBLOGI | Monte Carlo ralli avapäeva valitses Evans, tehniline mure kukutas Tänaku neljandaks

Neljapäeval oli kavas kaks pimedas sõidetud kiiruskatset. Heades oludes kasutas esimese stardikoha eelise edukalt ära mõlemad kiiruskatsed võitnud Eflyn Evans (Toyota), kes edestas päeva lõpuks Thierry Neuville’i (Hyundai) 15,1 ja Sebastien Ogier’d (Toyota) 21,6 sekundiga. Tänak oli mõlemal katsel hädas Hyundai jumpsiva gaasipedaaliga. „Olen õnnelik, et üldse kohale jõudsin! Uskumatu, mida see asi praegu teeb,“ tõdes päeva lõpuks Evansile 22,8 sekundiga kaotanud ja neljandat kohta hoidnud Tänak õhtul.

