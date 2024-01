TIPPHETKED | Kalev/Cramo teenis Rapla üle suureskoorilise võidu

Kalev/Cramo on turniiritabelis 20 võidu ja ühe kaotusega liidrikohal. Raplal on koos seitse võitu ja 14 kaotust, mis annab 12. positsiooni.

Enne mängu:

„Meie jaoks on 2024 aasta algus olnud väljakutseid pakkuv, kuid oleme näidanud meeskonnana head kohanemisvõimet ja tahtejõudu. Kindlasti on uued täiendused Beni ja Janise näol võistkonnale kasulikud ning nüüd on meie, kui treenerite ülesanne neil aidata sisse sulanduda,“ analüüsis kohtumine eel Kalevi abitreener Indrek Reinbok. „Rapla peatreener Bretti kurjad plaanid on meile teada ning proovime omakorda vastast paari asjaga üllatada.“