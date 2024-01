M-Spordi boss: Tänaku lahkumise järel on olukord pingevabam

Kui mullu lootis M-Sport Tänaku palkamise järel sekkuda tiitliheitlusse, siis tänavu on olukord hoopis teine. Tiimi põhisõitjateks on Adrien Fourmaux ja Gregoire Munster, kellelt suuri tegusid veel ei oodata.

„Raske on ette kujutada, et Monte Carlo ralli seisab juba ees. Tundub, et alles eile lõpetasime eelmise hooaja Jaapanis. Hooaegade vaheline aeg on olnud taas kiire, kuid tänu suurepärasele meeskonnale oleme hooaja alguseks valmis,“ sõnas Millener optimistlikult, vahendab Rallit.fi.

„Monte on teadaolevalt raske võistlus, kuid me arvame, et nii Adrien kui ka Gregoire on hooajaks hästi valmistunud. Mõlema sõitja eesmärk on suures pildis jõuda ralli finišisse.“

„See on esimene võistlus pika hooaja jooksul. Stabiilsus on kindlasti suure tähtsusega. Uus punktisüsteem aitab meil punkte koguda terve nädalavahetuse. See on ka see, mille poole me püüdleme,“ viitas Millener autoralli MM-sarja muudetud punktiarvestusele.

Milleneri sõnul võivad mõlemad noored sõitjad teha Monte Carlos hea võistluse.

„Ootan huviga, milleks meie sõitjad on võimelised. Meil on mullusega võrreldes väiksem pinge, kuid sellegipoolest on meil kõrged eesmärgid ja soov näidata võimalikult kõrgel tasemel esitust,“ lisas tiimijuht.

Monte Carlo ralli algab neljapäeval kahe õhtuse kiiruskatsega.