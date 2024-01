DELFI VIDEO | Urmo Aava on uutmoodi Rally Estonia eel põnevil: ei tasu arvata, et see on kaks korda kehvem

„Kuna inimestele jäävad ju meelde võitjad, siis see formaat annab palju rohkematele eestlastele võimaluse startida kõige kiirema ehk Rally2 autoga. See on suur erinevus, sest kui WRC rallil saame kõige kõrgemas konkurentsis elada kaasa ainult Otile [Tänak] ja Martinile [Järveoja], siis nüüd neljale kuni kuuele eesti ekipaažile,“ rääkis Aava Delfi Rally Estonia pressiüritusel.

Korraldaja vaatevinklist on üks suurimaid erinevusi ralli maksumus, kuid Aava lubab, et kvaliteet selle arvelt ei kannata. „Kui WRC-etapi eelarve on neli miljonit eurot, siis ERC oma tsirka kaks miljonit. Nüüd ei tasu muidugi arvata, et ralli on seetõttu kaks korda kehvem. Kuna WRC rallil sõidetakse üle 300 kilomeetri, aga ERC rallil üle 180 kilomeetri, siis see konsentreeritud kvaliteet on ikkagi olemas. Ma arvan, et fännid ei pettu ja üllatuvad,“ selgitas Aava.