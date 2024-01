Kas Neuville lobises Rovanperä lepingu kohta välja seni rääkimata detaili?

„Paistab, et noortel inimestel napib pärast pikka aega sama asja tegemist motivatsiooni. Erinevalt minust, kellel on ralli vastu endiselt tohutu kirg. Kalle tahtis võtta väikese pausi, et siis kaheks täispikaks hooajaks tagasi tulla,“ ütles Neuville Belgia rahvusringhäälingule.

Huvitav on just viimane lause, sest seni on Rovanperä lepingu kohta teada vaid see, et 2024. aastal ta täisprogrammiga ei osale, aga 2025. aastal küll. Tema 2026. aasta plaanidest pole seni juttu olnud.

Neuville ise on enda sõnul hooajaks hästi valmistunud. „Kõik on korras ja ma ei suuda uut hooaega ära oodata. Motivatsioon on olemas. Mis on muutunud? Seda küsitakse tihti, aga vastus on see, et suurt midagi. Talvepaus on lühike, umbes viis nädalat, ja tehas on sel ajal suletud. Väga palju ei saagi muutuda,“ lausus belglane.