Kahevõistluse MK-etapp Otepääl: soeta pilet nüüd ning võid leida end VIP-sektorist!

VIP päevapilet tagab omanikule sissepääsu ühel soovitud võistluspäeval ja 3-päeva VIP pilet kõigil kolmel võistluspäeval. Piletiomanikud saavad nautida eraldatud kohta vaatajate sektoris ning neid kostitatakse toidu ja joogiga terve päeva vältel. Lisaks on neil kuni südaööni tasuta sissepääs järelpidudele, kus astuvad lavale Nancy ja Traffic. Oluline on teada, et VIP pileteid on saadaval ainult piiratud koguses.

Alates tänasest kuni 29. jaanuarini on kõigil tavapileti ostjatel võimalus osaleda loosimises, kus nende pilet edutatakse (up-grade) hoopis VIP piletiks. See tähendab, et iga tavapileti ostja võib hea õnne korral leida end hoopis eksklusiivsest VIP sektorist, nautides sündmust kõige paremal võimalikul moel. Kampaania jooksul vahetatakse ümber kuni 4 piletit.

Lisaks põnevale võistlusele on mitmeid põhjuseid, miks tasub Otepääle kohale tulla. Kodupubliku rõõmuks astub võistlustulle ka Eesti enda tippsportlane Kristjan Ilves, kellel on võimalus võidelda kõrges mängus. Terve nädalavahetus on täidetud mitmekülgse programmiga, mis pakub meelelahutust tervele perele.

Viessmann FIS Kahevõistluse MK Otepää maailmakarikaetapi pileteid saab eelmüügist soetada Piletitasku piletimüügikeskkonnas ning võistlusprogrammiga saab tutvuda kodulehel .

Kuni 11-aastased lapsed pääsevad võistlusi vaatama dokumendi alusel tasuta. Reedel ja laupäeval toimuvatele järelpidudele on oodatud kõik huvilised ning pileteid saab osta kohapealt. Järelpidude vanusepiirang on 18+.