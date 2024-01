Rovanperä, Evans ja Linnamäe valmistuvad Rootsi MM-etapiks pika ajalooga rallil

Rovanperä ja Evans kasutavad rallit kaks nädalat hiljem peetava Rootsi MM-etapi eelseks testisõiduks. Pooliku hooaja kaasa tegev Rovanperä tuleb MM-sarjas esimest korda rajale just Rootsis.

Stardinimekirjas on ka näiteks Georg Linnamäe - James Morgan, kes valmistuvad samuti Rootsi MM-ralliks. Nende istumise all on uhiuus Toyota Yaris Rally2 auto.