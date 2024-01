Ülirikkur ehitab maailma parimat spordiareeni. Millised superhooned sellele alla jäävad?

Ballmer rõhutas, et ta ei ehita saali rikkuritele, vaid tavalistele korvpallisõpradele. Luksussviite on NBA kohta napid 48 ja esialgu keeldus ta sviitidesse isegi monitore panemast. Ikka kõik selleks, inimesed vaataksid mängu. Isegi restoranid on väljakust võimalikult kaugele viidud.

„On pühapäevafännid – inimesed, kellele pakub rõõmu saalibaaris istuda ja aeg-ajalt mängus toimuvale pilk peale heita. Armastame neid ja tore, et nad käivad, aga meie tahame rõhu panna mujale. Meie uuel areenil on kõige tähtsam oma istekohal olemine ja võistkonna vaatamine,“ rääkis ta väljaandele Sports Illustrated.

Intuit Dome’i korvpallipaleeks kutsuva Ballmeri südameasjaks on tualetid. Pikki järjekordi on kogenud igaüks, kes on kunagi spordivõistlustel või kontserditel käinud. Clippers palus teadlastel välja arvutada, kui palju tualette oleks vaja, et fännid jõuaksid ennast NBA treenerite mõttepausi (tavaliselt kaks minutit ja 30 sekundit) jooksul ilma järjekordadeta kergendada ja õigeks ajaks istekohale naasta. Tulemuseks saadi seninägematud 1160 tualetti ja pissuaari.