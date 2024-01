MÄNGU HETK | Tartu kaotas matši, kuid pakkus õhtu ilusaima korvi

Tartu Ülikool on A-alagrupis kolmandal kohal, kui kuue mänguga on kogutud neli võitu ja kaks kaotust. Pidada on veel üks mäng alagrupi liidri Utena Juventuse vastu, aga selle tulemusest hoolimata on tartlased taganud endale koha veerandfinaalis ehk nelja parema hulgas.