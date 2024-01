Tartu Tammeka jalgpallur siirdus Poola kõrgliigaklubisse

„JK Tammekal on heameel teatada, et peale suurepärast hooaega Eesti meistrivõistlustel ja häid sooritusi Eesti rahvusnaiskonna eest on meie esindusnaiskonna raudvara Eva-Maria Niit sõlminud üheaastase lepingu Poola kõrgliiga naiskonnaga KKPK Medyk Konin,“ seisab Tartu klubi postituses.