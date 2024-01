Elu seiklus! Kas sina suudad läbida Euroopa, kasutades ainsa valuutana Red Bulli purke?

Lisaks suurepärasele elamusele võitsid Feel Alive! kutid ka terve suve kestva reisi: nad kutsuti terveks suveks Contiki Travel saadikuteks. See tähendab, et noormehed said reisida läbi terve Euroopa ning kogeda parimaid võimalikke seiklusi - kohalikest vaatamisväärsustest kuni imeliste Red Bulli kogemusteni.

2. samm: Filmige lühike video, kus räägite, miks just teie meeskond peaks osalema ja esitage see aadressil www.redbullcanyoumakeit.com hiljemalt 31. märtsiks 2024. Vähem on rohkem: otse kaamerale saadetud südamlikul sõnumil on suurem mõju kui lihvitud videol, mis on täis töötlusi. Lihtsalt jagage seda, mis teie arvates muudab teie meeskonna targaks, nutikaks, reisimiseks valmis ja valmis teie elu seiklusteks. Kas sa oled loominguline? Kas sa armastad elu? Kas sa suudad olla enda vastu aus ja samal ajal enda üle naerda? Need on kõik omadused, mis võivad muuta teid ideaalseks valikuks, et võtta ette kogu Euroopa ainult Red Bulli purkidega.