Miks on Venemaa tippsuusatajatel Soome firma varustus? Jäljed viivad Hiina

4Kaadi omanikuks on Andreas Bennert ning Soomes müüb selle firma tooteid Nordic Passion oy. Bennert oli ühtlasi Nordic Passioni juhatuse liikmeks ja tema abikaasa Ulla Bennert asendusliige.

Hiljem täpsustas Bennert telefonisõnumi vahendusel, et 4Kaad suusakepid jõudsid Venemaale nende firma rahvusvahelise haru ehk Hiina ettevõtte kaudu.

„Tean vaid seda, et nad (venelased) on ostnud kepid 4Kaad Internationalilt, mis on Hiina firma. Meil ​​Soomes Nordic Passionis pole asjaga mingit pistmist,“ teatas Bennert.