Meedia: Mbappe on väga lähedal liitumisele Realiga

Kuigi PSG on pakkunud Mbappe`le uut, nelja aasta pikkust lepingut, mille kohaselt tõuseks prantslase aastapalk 100 miljoni euroni, on ründaja ilmselt eelistamas Reali pakkumist.

25-aastane Mbappe on PSG-s mänginud alates 2018. aastast ning on löönud 166 mänguga kokku 154 väravat. Tema praegune leping Prantsuse tippklubiga saab läbi selle hooaja lõpus, mis tähendab, et Real ei pea ründaja eest üleminekutasu maksma.