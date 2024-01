Benediktas Vanagas: kui ütlesin, et püüame 7. või 8. kohta, siis Kuldar ainult naeratas

„Kui me Saudi Araabiasse lendasime, vahetasime lennukis oma ootusi. Kui ma ütlesin, et 7. või 8. koht on võimalik, kui kõik plaani järgi läheb, siis Kuldar ainult naeratas. Ilmselt tähendas see seda, et ta pidas mind väga optimistlikuks. Ralli keskel, kui me ikka veel esikümnes olime, tunnistas ta, et ei uskunud alguses, kuid nüüd näeb, et see on võimalik,“ rääkis Vanagas esmaspäeval hommikul Eesti Päevalehele, olles just lõpetanud Leedu televisiooni hommikuprogrammile antud intervjuu. Samal päeval ootas teda veel seitse intervjuud eri kanalites ja raadiotes ning täna annab ta veel viis usutlust. See näitab, kui palju tähendab Dakari ralli leedulastele. Leedu ajakirjanikud pole üksmeelel, kas riigis on rohkem Kaunase Žalgirise fänne või Dakari ralli tuliseid jälgijaid.