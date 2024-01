Hyundai boss FIA ettepanekust: see on väga halb

Kuna paljudele sõitjatele ja rallispetsidele pole punktisüsteemi muudatused meeltmööda, kinnitas rahvusvaheline autoliit FIA, et vajadusel ollakse valmis hooaja jooksul seda korrigeerima.

FIA allikas ütles DirtFishile, et kuna punktisüsteemi muutus oli tiimide idee, siis hoiab alaliit olukorral tähelepanelikult silma peal.

„Ütlesime neile, et: „Olgu, teeme nii nagu tahate, aga võite kindlad olla, et jälgime asju pingsalt.“ Kui me tunneme, et see on liiga segane ja spordialale kahjulik, siis oleme muutusteks valmis ja ei karda neid ellu viia. Mõistame probleemi, mis oli varasemalt pühapäeval võistlemisega, aga kas see [uus punktisüsteem] on ikka parim lahendus? Kui pole, siis muudame asja,“ vahendab Dirtfish FIA allika sõnu.

Abiteboul lükkas ümber kuuldused, et uus punktisüsteem võis olla tema idee.

„Ma pole isegi pooleldi nii tark, et oleksin suutnud seda välja mõelda,“ ütles prantslane DirtFishile. „Üks asi, mida võin öelda, on see, et oleme süsteemi kõvasti muutnud, sest tahame parandada pühapäevast olukorda. Minu arvates on pühapäev meie ala jaoks suurepärane võimalus, sest me võistleme mitte kellegagi – see on fantastiline viis suhelda uute fännidega, kes võivad vaadata jalgpalli, ragbit või vormel 1 – see on midagi, mida me ei kasuta. Hetkel.“

Hyundai boss nõustub kriitikaga, et uus punktisüsteem on liiga keeruline.

„Juhtus see, et oleme jõudnud keerulise süsteemini. Meil on mõned murekohad. Toetame põhimõtet, et proovime midagi uut, kuid usume, et detaile tuleb vaadata väga hoolikalt. Oleme teinud mõned ettepanekud ja loodetavasti saab neid kõigi sidusrühmadega konstruktiivselt arutada,“ rääkis prantslane.

Üks asi, mis Abiteboulile üldse ei meeldi, on FIA vihje, et punktisüsteemi võidakse muuta keset hooaega.