Uued tuuled! Kristin Tattar sõlmis sponsorlepingu Pafiga

Pafi tegevjuhi Allar Levandi sõnul on ettevõte discgolfi arengul pikemat aega silma peal hoidnud ning otsinud võimalusi koostööks. „Discgolf on Eestis teinud imetlusväärse tõusu ning saanud üheks enim harrastatavaks spordialaks. Selles on suur roll ka Kristinil ning seetõttu soovime tema tegemistele õla alla panna. Meie toetusega saab Kristin senisest paremini ja kvaliteetsemalt keskenduda kahe hooaja vahelisele ettevalmistusele ning suurendada välislaagrite arvu. Lisaks aitab Kristin meil viia laiema publikuni Pafi põhisõnumit - mängima peab vastutustundlikult ning see peab olema lõbus,“ kommenteeris Levandi.

Paf on Eestis litsentseeritud hasartmänguettevõte, mis loodi 1966. aastal Ahvenamaal ning on tegutsenud Eestis üle viieteistkümne aasta. Pafi teeb teistest mängukeskkondadest eriliseks see, et kogu teenitud kasum suunatakse heategevuseks. Pafi omanikuks on Ahvenamaa omavalitsus, kes on otsustanud teenitud raha anda tagasi ühiskonnale - spordile, kultuurile ja sotsiaalvaldkonnale. Paf on Eesti-Läti korvpalliliiga nimisponsor, Eesti Olümpiakomitee sponsor, Eesti Tennise Liidu kuldsponsor.